LGV Sud-Ouest: à Bordeaux, le PS et la droite s'unissent pour dire oui au projet

La métropole de Bordeaux, dirigée par une alliance PS/EELV, va approuver jeudi sa contribution à la LGV Sud-Ouest (GPSO), grâce à un accord entre élus socialistes et opposition de droite face à l'hostillité des Verts au projet, ont annoncé mercredi leurs représentants.

"Les élus de droite m'ont dit qu'ils allaient voter majoritairement le GPSO. Il y a effectivement un accord", a déclaré mercredi à l'AFP le président socialiste de la métropole de Bordeaux Alain Anziani.

La métropole doit se prononcer jeudi sur une participation de 354 millions d'euros pour financer ce projet de nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse, qui déchire la majorité entre les socialistes et les écologistes, menés par le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, qui préfèrent à ce projet une amélioration des "trains du quotidien".

Pour Patrick Bobet, chef de file de l'opposition LR à la métropole, ces désaccords au sein de la majorité constituaient "une situation bloquante pour la métropole, une prise en otage de la part du groupe des Verts".

Après cet accord, des maires de droite devraient réintégrer la gouvernance de la métropole bordelaise, a-t-il expliqué à l'AFP.

Pour Pierre Hurmic et les co-présidents du groupe écologiste de la métropole Laure Curvale et Clément Rossignol-Puech, cet accord "relève (...) d'une propension à la tambouille politique qu'on espérait révolue", ont-ils dénoncé dans un communiqué, tout en réaffirmant leur opposition au projet.

Ce Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) prévoit la création de deux nouvelles lignes à grande vitesse pour faire gagner une heure de trajet entre Bordeaux et Toulouse et 20 minutes entre Bordeaux et Dax, en prolongement de la LGV déjà existante entre Paris et Bordeaux.

Son coût estimé est de 14,3 milliards, dont 40% pris en charge par l'État, qui débloquera 4,1 milliards pour la ligne Bordeaux-Toulouse, 40% par les collectivités locales des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et 20% par l'Union européenne.

L'Occitanie a bouclé son financement (16 collectivités contributrices) mais ce n'est pas le cas en Nouvelle-Aquitaine (11 collectivités).

Le Lot-et-Garonne a ainsi déjà acté son refus de participer au projet en octobre. Lundi, le département de la Gironde, dirigé par la gauche, avait décidé de ne pas financer ce projet à hauteur de 280 millions d'euros, préférant miser sur une amélioration du réseau ferroviaire local.

Les collectivités restantes -la région Nouvelle-Aquitaine, les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et les agglomérations du Pays-basque, de Pau, d'Agen, de Dax et de Mont-de-Marsan- doivent se prononcer d'ici la fin du mois de décembre.

Parmi elles à ce jour, seules la région et les collectivités landaises sont favorables au projet.