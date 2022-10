LFI déposera une motion de censure en réaction au 3e 49-3, dit Coquerel

LFI déposera une motion de censure en réaction au troisième 49-3 déclenché mercredi par le gouvernement sur le budget de la Sécurité sociale, a annoncé jeudi le président de la commission des Finances de l'Assemblée Eric Coquerel.

"Oui, on va le faire, en tout cas du côté insoumis, parce qu'il ne faut pas banaliser le 49-3", a expliqué M. Coquerel, interrogé sur le dépôt d'une nouvelle motion de censure sur le plateau de France2.

Il a critiqué "quelque chose d'assez unique dans les démocraties": un 49.3, "ça veut dire que l'Assemblée nationale ne vote pas le budget".

Tard mercredi, Élisabeth Borne a déclenché cet article de la Constitution permettant l'adoption d'un texte sans vote sauf motion de censure sur l'ensemble du texte du budget de la sécurité sociale. C'est la troisième fois en moins d'une semaine qu'elle engage la responsabilité de son gouvernement.

"Nous prenons tous ceux qui voudront rejoindre cette motion de censure", a par ailleurs glissé Éric Coquerel.

La participation du RN au vote de la première motion de censure déposée par la Nupes avait créé du malaise dans les rangs de la gauche et provoqué les critiques de la droite et de la majorité, qui dénonçaient une collusion entre le RN et la Nupes.

Le député de Seine-Saint-Denis a souligné que la motion du RN n'avait récolté que 90 voix, contre les 239 récoltées par celle de la Nupes. "Qui est capable de faire tomber le gouvernement, c'est la Nupes, c'est pas Mme Le Pen", a-t-il conclu.

La Nupes avait refusé de voter la motion du RN.

M. Coquerel s'est dit prêt en revanche à voter une motion déposée par les députés LR. "Ils font partie de l'arc républicain et ce n'est pas la même chose de voter pour un groupe qui est très minoritaire que pour un groupe d'extrême droite".

Au sein de la Nupes, les écologistes ont déjà annoncé qu'ils ne déposeraient pas de nouvelle motion de censure. Les socialistes et les communistes ont également confirmé à l'AFP jeudi qu'ils n'en déposeraient pas de nouvelle.

Les communistes ont en revanche annoncé qu'ils soutiendraient une motion LFI. Une telle décision n'est pas encore prise du côté des socialistes.

"Nous continuons d'être ulcérés par la pratique du 49.3 et l'ensemble de leur oeuvre budgétaire méritera de nouvelles motions. Pour autant, nous pensons que ce n'est pas le bon choix de banaliser les motions de censure. Il y a des divergences d'appréciation au sein de la Nupes mais pas de drame. Nous voterons la motion LFI", a déclaré à l'AFP le communiste Pierre Dharéville.

"Faut-il de nouveau redire que nous ne sommes pas d'accord alors que le message est passé, c'est pas forcement une évidence", a souligné sur RFI le député PS Arthur Delaporte.