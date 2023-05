Leynet : « L’arrière-grand-mère avait découpé les maillots pour laver les carreaux »

Jean-Marc Leynet. Son nom ne vous dit rien ? C’est l’homme derrière le mythique musée privé de Loulou Nicollin. L’homme derrière les plus grandes ventes aux enchères de maillots de foot (Zidane, Maradona,…) et objets sportifs de ces dernières années chez Drouot. Il tiendra le plus gros stand de notre Incroyable Brocante Sports. Entretien.

Quelles sont toutes tes casquettes en tant qu’expert dans le sport ?

Ma mission première, c’est l’expertise. Aussi bien pour une institution que pour un particulier. Quand je parle d’institution, ça peut être un musée, une mairie, etc. Je suis là pour expertiser ce qu’on me présente tout simplement, et donner des évaluations ou une authentification. Après je fais aussi de l’expertise dans le cadre de partages, de successions. Parfois sans vente, parfois avec. Ça peut être pour des personnes ou des musées qui ont des collections et me demandent de faire un inventaire estimatif pour les assurances. Car je suis aussi agréé pour faire des inventaires en assurance. La dernière en date, c’était pour le musée du PSG. Je fais aussi du conseil pour des particuliers, des consultations pour des institutions. J’ai des missions avec la FFF par exemple. Je suis aussi habilité à délivrer des certificats d’authenticité. Je gère aussi de la restauration d’objets. En plus de cela je suis conseiller pour des grosses collections aussi bien en France qu’à l’étranger. Et notamment pour la collection Nicollin. Donc ça fait beaucoup de choses ( Rires )…

Propos recueillis par Maxime Marchon pour SOFOOT.com