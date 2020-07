Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lewis Hamilton roi de Styrie, du grabuge chez Ferrari Reuters • 12/07/2020 à 16:48









Lewis Hamilton roi de Styrie, du grabuge chez Ferrari par Florian Burgaud (iDalgo) Une semaine après avoir pris la quatrième place du GP d'Autriche, le Britannique Lewis Hamilton remporte sa première course de la saison 2020. Le pilote Mercedes, parti en pole position, s'impose sans jamais avoir été mis en danger. Max Verstappen, seul homme à pouvoir le jouer la victoire, s'est arrêté trop tôt et a payé cette stratégie dans les ultimes tours, se faisant dépasser par Valtteri Bottas, leader du Championnat du monde, à 4 tours de la fin. Mercedes réalise donc son premier doublé de l'année. Du côté des Ferrari, la course n'a duré qu'un virage puisque Charles Leclars a harponné la voiture de son coéquipier Sebastian Vettel au premier freinage. Esteban Ocon, qui partait en cinquième position, a connu des problèmes de refroidissement et a dû abandonner. Romain Grosjean termine 13e, Pierre Gasly 15e.

