Reuters • 13/09/2020 à 18:16









Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Toscane par Matthieu Cointe (iDalgo) Le premier Grand Prix de Toscane de l'histoire a fait des dégâts. Sur le circuit du Mugello, 8 pilotes ont été contraints d'abandonner, à l'image de Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Max Verstappen (Red Bull), sortis au premier tour. Une fois n'est pas coutume, les Mercedes ont dominé la course et Lewis Hamilton s'est imposé devant Valtteri Bottas (+4.880). Le coureur britannique remporte sa 90ème victoire en Formule 1 et ne pointe plus qu'à une unité du record détenu par Michael Schumacher (91). Il se rapproche aussi d'un 7ème titre de champion du monde dans la discipline. Son coéquipier dehors, Alex Albon (Red Bull) a pris le relais pour accrocher le premier podium de sa carrière. Daniel Ricciardo (Renault) termine 4ème, alors que Charles Leclerc a décroché la 8ème place pour la 1000ème course de Ferrari en F1.

