Lewis Hamilton déjà au top, les Racing Point impressionnent par Léo De Garrigues (iDalgo) La Formule 1 est de retour ! Après 217 jours d'interruption, les 20 pilotes ont pu retrouver la piste, en l'occurence le circuit de Spielberg en Autriche. Lors des traditionnels essais libres, Lewis Hamilton a montré qu'il restait le patron en remportant les deux séances du jour. Valterri Bottas s'est classé 2e à chaque fois. Max Verstappen a fini 3e lors de la première séance tandis que Sergio Perez a complété le podium lors de la seconde. Avec Perez et Stroll classés respectivement à la 3e et 7e place lors de la 2e séance, l'écurie Racing Point a été la bonne surprise de la journée. Une première sortie que les Français ont vécu plus difficilement. Aucun d'entre eux n'a réussi à accrocher un top 10 que ce soit sur la première ou la deuxième séance. Le week-end autrichien se poursuit demain avec la dernière séance d'essais libres suivie des qualifications. La course aura lieu dimanche.

