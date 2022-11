Lewandowski, le penalty de Damoclès

135 sélections, 76 buts, mais pas un seul en Coupe du monde. Ce mardi soir, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection polonaise Robert Lewandowski avait l'occasion de cocher cette case grâce à un penalty. Mais Guillermo Ochoa en a décidé autrement.

Un buteur silencieux et mal entouré

Voilà les mots de Robert Lewandowski à l'aube de la nouvelle aventure au Qatar, ceux d'un attaquant ultra-titré et collectionnant les buts depuis plus d'une décennie, malgré un silence assourdissant dans la compétition reine des nations., ajoutait-il. Problème, la machine à buts de 34 ans ressentira encore le même manque cette nuit au moment de s'endormir. Il a pourtant eu l'occasion d'ouvrir le score et de débloquer son compteur face au Mexique , ce mardi, mais Guillermo Ochoa a gagné son duel et renvoyé le grand Robert à ses démons mondialistes.Il a fallu un peu moins d'une heure pour voir Lewandowski avoir une opportunité de faire trembler le portier mexicain. De la 53minute, moment choisi par Héctor Moreno pour choper le maillot du Barcelonais dans la surface, et la 55, quand le buteur a vu la muraille Ochoa lui enlever son rêve, lepolonais a eu le temps de cogiter. Il n'est pourtant pas le plus maladroit dans l'exercice : Lewandowski avait transformé douze de ses treize penaltys tirés avec la sélection avant ce second échec. Un loupé qui a conduit la Pologne à décrocher un record, celui de la première sélection à se louper trois fois de suite aux onze mètres dans un Mondial – tirs au but exclus – depuis 1966. Avant Lewandowski, Kazimierz Deyna en 1978, et Maciej Żurawski plus récemment en 2002, avaient vu leurs tirs repoussés. Mais au-delà de ce coup de pied arrêté, RL9 n'aura pas été au rendez-vous sur le terrain contre le Mexique.Isolé comme souvent en sélection, Lewandowski n'a eu quasiment aucun ballon exploitable (42 touchés). Avant ce penalty, il n'avait eu le cuir entre ses pieds dans la surface mexicaine ... qu'une fois. Trop fantomatique ou bien trop seul ? La domination du Mexique sur l'ensemble de la partie n'a pas aidé les soldats de Czesław Michniewicz à bien servir leur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com