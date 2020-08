Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lewandowski et Messi royaux, un quart Bayern-Barcelone Reuters • 08/08/2020 à 23:25









Lewandowski et Messi royaux, un quart Bayern-Barcelone par Adonis Vesin (iDalgo) Ce soir, les grands joueurs ont répondu à l'appel. Lionel Messi (un but, un penalty provoqué) a beaucoup apporté à Barcelone dans la victoire 3-1 contre Naples (4-2 au cumulé). Le Français Clément Lenglet a ouvert le score sur une action litigieuse (10e), Suarez avait transformé le penalty (45e+1'). Insigne a réduit l'écart sur un penalty concédé par Rakitic (45e+5'). Robert Lewandowski a offert la huitième victoire de la saison au Bayern... en huit matches de Ligue des champions. Le Polonais a inscrit ses 12e et 13e buts dans la compétition européenne (10e, 83e) mais il a également servi sur un plateau Perisic (24e) et le Français Corentin Tolisso (76e). Abraham, sur une erreur de main de Neuer (44e), avait pu réduit l'écart pour Chelsea, sans jamais relancer le suspense (7-1 au cumulé). Le quart de finale entre le Bayern et Barcelone s'annonce passionnant.

