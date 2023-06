Levez vos verres pour Jack Grealish !

Kalvin Phillips pours a drink into Jack Grealish’s mouth as the players watch on during their Treble winning Victory Parade ending at the Town Hall, Manchester. Picture date: 12th June 2023. Picture credit should read: Gary Oakley/Sportimage - Photo by Icon sport

Les images de Jack Grealish célébrant la victoire de Manchester City en Ligue des Champions ont régalé les réseaux sociaux pendant trois jours ; au point de faire du joueur anglais le véritable symbole de ce sacre historique et de cette équipe. Et de nous rappeler qu'on peut encore être heureux en jouant au foot.

Ni Haaland. Ni Guardiola. Pas même le buteur Rodri. Non : le véritable héros de la première victoire de Manchester City en Ligue des Champions (1-0 face à l’Inter Milan) s’appelle et restera à jamais Jack Grealish. Il est tout simplement celui qui donne un peu d’épaisseur, de vie et, lâchons-le tout de go, d’éternité à ce sacre historique des Citizens . Parce qu’il faut bien le dire, la finale en elle-même ne restera pas dans les annales du football. De même, très vite, la joie plutôt modérée des fans mancuniens présents en tribunes sur le coup a suscité un peu de moqueries. Il y a bien eu quelques larmes et d’émotions de joueurs ici et là, finalement assez attendues, mais dans l’ensemble, n’importe qui n’étant pas spécialement supporter des partenaires de Bernardo Silva aurait pu passer assez facilement à autre chose dès 23h35 samedi dernier.

L’essence de la fête

C’est là que Jack Grealish entre en scène. S’il reconnait lui-même avoir été mauvais pendant le match, il claque une démonstration en termes de célébrations depuis la remise du trophée. Des vestiaires d’Istanbul jusque dans les rues de Manchester à son retour en passant par l’escale à Ibiza, en gilet jaune, tenant vaguement debout, chantant à tue-tête, on ne voit que lui, ses mèches, ses 112 centimètres de tour de mollet (à vue d’œil), sa gueule et son accent de lad . Le cliché de l’Anglais fêtard a un bel avenir devant lui, c’est vrai… Mais à coups de vidéos et de photos qui pullulent sur les réseaux sociaux et vouées à devenir cultes – l’image de lui, torse nu, en position christique sur le bus bleu ciel au milieu de la foule devrait orner plus d’un living room de la ville assez rapidement –, l’international anglais est devenu en quelques heures le pote de tous les amoureux du foot. Jack Grealish, qui n’a jamais caché son goût pour la fête dans les tabloïds, dans les diverses festivités engendrées par les titres de City ou quand il se compare avec le moine Haaland, est aujourd’hui celui avec qui on rêve tous de passer une soirée à écumer les bars en racontant des conneries.…

Par Pierre Maturana pour SOFOOT.com