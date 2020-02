Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leverkusen vient à bout de Dortmund au terme d'un match fou Reuters • 08/02/2020 à 21:09









Leverkusen vient à bout de Dortmund au terme d'un match fou par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayer Leverkusen a battu Dortmund à domicile dans le choc de la 21e journée de Bundesliga. Les joueurs de Peter Bosz ont remporté le match sur le score de 4 buts à 3, après avoir été menés par deux fois. Les lacunes défensives du Borussia sont encore bien présentes, à dix jours de son huitième de finale de Ligue des Champions face au PSG. Kevin Volland a ouvert le score pour les locaux, avant que Mats Hummels et Emre Can ne permettent à leur équipe de passer devant. En fin de première période, Volland s'est offert un doublé pour porter le score à égalité. Sur une bonne action d'Hakimi, Guerreiro y est allé de son but et Dortmund a repris les rênes de la rencontre à l'heure de jeu. Mais dans les dix dernières minutes, Leon Bailey et Lars Bender ont marqué coup sur coup, et Leverkusen est sorti vainqueur de cet affrontement. Le Borussia manque l'occasion de revenir à hauteur du Bayern en tête du championnat et n'a plus que deux points d'avance sur son adversaire du soir, cinquième.

