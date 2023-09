Leverkusen et Stuttgart déroulent, Wolfsbourg cale

La troisième journée de Bundesliga a accouché de 23 buts en cinq matchs. Rien que ça.

Leader incontesté, le Bayer Leverkusen a poursuivi en disposant de Darmstadt (5-1) . Envoyé en profondeur par Jeremie Frimpong, Victor Boniface a finalisé l’action seul, avant de piquer son ballon (1-0, 21 e ). Les visiteurs ne tardent cependant pas à se réveiller, sur coup de pied arrêté, Christoph Klarer déviant de la tête, pour Oscar Vilhelmsson (1-1, 24 e ). Le Bayer reprend alors l’avantage au retour des vestiaires, Frimpong parvenant à trouver Exequiel Palacios plein de réussite au moment de tenter, sa frappe étant déviée à deux reprises (2-1, 49 e ). Boniface ira de son doublé (3-1, 61 e ), suivi de Jonas Hofmann (4-1, 67 e ) et de l’entrant Adam Hložek pour clôturer le festival (5-1, 83 e ). Le dauphin Wolfsburg s’est quant à lui fait piéger à Hoffenheim (3-1) . Les Loups ont pensé faire le plus dur au moment de voir Tiago Tomás remporter son face-à-face avec Oliver Baumann (1-0, 36 e ), mais c’était compter sans John Brooks, ancien de la maison et resté aux avant-postes sur un coup franc précédent, venu égaliser en opportuniste (1-1, 45 e +2). Hoffenheim l’emportera sur des buts de Maximilian Beier, oublié au second poteau (2-1, 60 e ), et de Robert Skov, d’un missile du gauche (3-1, 74 e ).…

AB pour SOFOOT.com