Leverkusen enfonce le Werder Brême

Reuters • 18/05/2020 à 22:49









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayer Leverkusen affrontait Werder Brême ce lundi pour le dernier match de la journée de reprise de la Bundesliga. À l'extérieur dans un stade à huis-clos, les joueurs de Peter Bosz se sont imposés sur le score de 4 à 1. Kai Havertz a d'abord ouvert le score avant que Gebre Selassie n'égalise pour les Verts et Blancs. Des erreurs défensives ont permis au jeune attaquant allemand de s'offrir un doublé en première période. Mitchell Weiser puis Kerem Demirbay ont ensuite fini le travail. Au classement, Leverkusen revient à un point du RB Leipzig, quatrième et provisoirement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Le Werder est au plus mal et reste 17e, à cinq longueurs de Dusseldorf, barragiste.

