Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leverkusen en finale de la Coupe d'Allemagne Reuters • 10/06/2020 à 16:09









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayer Leverkusen a tenu son rang mardi soir dans la demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Les hommes de Peter Bosz ont dominé Sarrebruck, club de division 4, 3-0. L'ancien parisien Moussa Diaby a ouvert le score dès la 11ème minute de jeu, avant que Lucas Alario ne double la mise. À l'heure de jeu, Karim Bellarabi a définitivement éteint les espoirs adverses. Avec plus de 75% de possession de balle, Leverkusen n'a jamais douté dans cette rencontre et atteint la finale de la Coupe d'Allemagne sans trembler. C'est la fin d'une belle histoire pour Sarrebruck, premier club de division 4 à atteindre ce stade de la compétition. Le Bayer aura rendez-vous avec le vainqueur de la demi-finale Bayern Munich - Francfort, qui se tiendra mercredi soir.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.