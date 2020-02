Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leverkusen domine Porto, Basaksehir renverse le Sporting Reuters • 27/02/2020 à 21:55









Leverkusen domine Porto, Basaksehir renverse le Sporting par Samuel Martin (iDalgo) Le puissant attaquant du FC Porto Moussa Marega a marqué (66') mais le Bayer Leverkusen (vainqueur à l'aller 2-1) avait déjà scellé sa qualification pour les 8e de finale de l'Europa League (1-3). Alario, Demirbay et Havertz ont inscrit les trois buts allemands. En revanche, Basaksehir Istanbul, où figure le Français Gaël Clichy, ne partait pas favori après sa défaite 3-1 lors du match aller. Mais les Turques se sont repris dans les 90 premières minutes pour arracher une prolongation et obtenir son ticket pour le prochain tour grâce à un but sur penalty de Visca (118', 4-1). Dans les autres rencontres, les équipes partis avec de l'avance ont assuré. Larges vainqueurs à l'aller (4-0), les Wolves se sont inclinés sur la pelouse de l''Espanyol Barcelone (2-3). Vainqueur de justesse lors du premier acte face à La Gantoise (1-0), l'AS Rome n'a très peu tremblé en Belgique pour passer (1-1). Du côté de Linz (2-0 contre Alkmaar, 1-1 à l'aller), Wolfsburg (3-0 à Malmö, aller : 2-1) et le FC Bâle (1-0 contre l'APOEL Nicosie, aller : 3-0), ils n'ont pas été mis en danger par leurs adversaires.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.