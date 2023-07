information fournie par So Foot • 22/07/2023 à 23:23

Leverkusen : Diaby s’en va, Boniface arrive

Le flambeau est passé.

Rumeur brûlante il y a 48 heures, le transfert de Moussa Diaby vers Aston Villa est désormais officiel. L’international français, qui avait le choix entre la Premier League et l’Arabie Saoudite, a privilégié l’Europe et probablement sa carrière internationale en rejoignant les Villans , qui ont donc déboursé 50 millions d’euros pour attraper l’attaquant tricolore. Une bonne nouvelle pour le PSG qui va récupérer un peu moins de dix millions d’euros dans la transaction, tandis que le club entrainé par Unai Emery poursuit son recrutement costaud après Pau Torres et Youri Tielemans.…

FG pour SOFOOT.com