information fournie par So Foot • 16/04/2023 à 21:32

Leverkusen cale à Wolfsburg, l'Union Berlin freiné par Bochum

VfL Wolfsburg 0-0 Bayer Leverkusen

La Volkswagen Arena n’avait rien sous le capot aujourd’hui.

L’affiche dominicale de cette vingt-huitème journée de Bundesliga 2022-2023 entre le Wolfsburg de Niko Kovač et le Bayer Lverkusen de Xabi Alonso apparaissait alléchante sur le papier, elle s’est finalement révélée très ennuyeuse. En course pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, les visiteurs se sont montrés incapables de trouver l’ouverture dans un système tactique adverse bien en place, au point d’entraîner leur tout premier score nul et vierge cette saison en championnat.…

AD pour SOFOOT.com