Leverkusen bat Fribourg et grimpe sur le podium

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayer Leverkusen a bien cru au match piège sur la pelouse de Fribourg pour le premier match de la 29ème journée de Bundesliga. Ultra dominateurs durant les 45 premières minutes de la rencontre, les hommes de Peter Bosz ont concédé la plus grosse occasion de la première période avec une frappe de Lucas Holer passée juste à côté du cadre. Kai Havertz a ensuite délivré les siens après la pause, sur une passe de Leon Bailey. Leverkusen s'impose 1-0 grâce au jeune allemand, auteur de 7 buts sur ses 6 derniers matches, toutes compétitions confondues. Le Bayer grimpe provisoirement sur le podium et pointe à une longueur de Dortmund, deuxième. De son côté, Fribourg n'a pas gagné depuis la reprise de la Bundesliga le 16 mai et reste 8ème au classement.

