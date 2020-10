Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Levante et le Celta à l'arrêt Reuters • 26/10/2020 à 23:46









Levante et le Celta à l'arrêt par Adonis Vesin (iDalgo) Rien ne va plus, ou presque. Levante et le Celta restaient sur trois défaites avant de se rencontrer ce lundi soir en Liga. Les deux formations, après ce match nul (1-1), se sont peut-être rassurées. Le club de Valence a ouvert le score grâce à un penalty de Roger (48e) concédé par Nolito. Celui de Vigo, sur la côte ouest espagnole, a égalisé par une reprise au deuxième poteau de Carreira sur un centre de Suarez (1-1, 52e). Un résultat qui n'arrange aucune des deux formations. Levante est toujours avant-dernier avec quatre points tandis que la formation du Celta est première non relégable (6 points).

