Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Levante enfonce l'Espanyol Reuters • 20/06/2020 à 18:11









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Espanyol se rapproche de la relégation. Les hommes d'Abelardo se sont inclinés ce samedi sur leur pelouse contre Levante, pour le compte de la 30ème journée de Liga (1-3). Avec cette défaite, le club de Barcelone devient la lanterne rouge du championnat espagnol, à 3 longueurs du Celta Vigo, premier non relégable. David Lopez avait pourtant bien répondu à l'ouverture du score de Borja Mayoral en première période. Mais les "Granotes" ont accéléré dans le second acte et Bardhi, puis Pedrosa contre son camp, ont permis à Levante de s'imposer pour la première fois depuis 7 matches à l'extérieur en Liga. L'équipe de Paco Lopez reprend la 11ème place du classement, trop loin pour espérer un ticket européen mais assez haut pour s'assurer le maintien.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.