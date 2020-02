Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Levallois créé l'exploit contre l'ASVEL Reuters • 09/02/2020 à 18:47









par Matthieu Cointe (iDalgo) Boulogne-Levallois est venu gagner sur le parquet de Lyon-Villeurbanne dans ce choc de la 22e journée de Jeep Elite. Les Metropolitans se sont imposés sur le score de 79 à 69 après une seconde période bien maîtrisée. David Michineau (20 points) et Rob Gray (22 points) ont porté leur équipe pour infliger à l'ASVEL son premier revers à l'Astroballe en Jeep Elite cette saison. Lyon-Villeurbanne laisse Monaco reprendre la tête du classement et possède désormais un bilan de 19 succès pour 3 défaites en championnat, comme l'ASM et Dijon. Après son échec à Orléans, Levallois a réagi de la meilleure des manières en remportant cette rencontre et grimpe à la quatrième place, à trois victoires du podium.

