Levallois chute à Roanne, le BCM se reprend contre l'Élan Béarnais par Hugo Chalmin (iDalgo) En ouverture de la 24e journée de Jeep Elite, trois rencontres étaient au programme vendredi soir. À commencer par ce duel entre le 4e, Levallois, et le 15e du championnat, Roanne. Et c'est bien la Chorale qui s'est adjugée une victoire sans contestation 116-108. Les hommes de Jean-Denys Choulet ont rapidement mis la main sur ce match puisqu'ils mènent de 18 points à la pause. Le Metropolitans 92 n'abdique pas et revient même à cinq unités dans les derniers instants de la partie. Le retour est trop tardif pour Levallois qui manque une occasion de mettre la pression sur l'Asvel, troisième. De son côté, Roanne signe une 8e victoire et réalise une bonne opération en vue du maintien. Même constat pour Gravelines-Dunkerque qui tente péniblement de sortir de la zone de relégation. Avant-dernier de Jeep Elite, le BCM est revenu à une victoire de Boulazac, 16e, en décrochant un succès 64-59 contre Pau-Orthez. Derrière de six points à la mi-temps, les joueurs de Éric Bartecheky ont renversé la partie pour mettre fin à une série de quatre défaites consécutives. Du côté de Chalons-Reims, le CCRB a arraché la victoire 80-77 contre Limoges. Il se reprend après avoir enchaîner trois revers d'affilée en championnat.

