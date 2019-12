Leur profession ? Vous faire jouer autrement

Le marché du jouet est loin d'être négligeable. Il pèse, dans le seul Hexagone, quelque 8,3 milliards d'euros par an. Ce business a beau être en légère décroissance depuis plusieurs années, il n'en suscite pas moins les convoitises. Si le jeu vidéo s'y taille aujourd'hui la part du lion (avec 4,9 milliards d'euros en 2018), les jeux de société (322 millions d'euros) n'ont pas dit leur dernier mot. Rencontre avec cinq jeunes entrepreneurs (et entrepreneuses) qui misent sur l'industrie ludique.Lire aussi : face au numérique, les jeux de société font de la résistanceHéloïse Pierre, l'ex-Sciences Po qui rebat les cartesElle se rêvait enseignante... À 27 ans, après un cursus de mathématiques et de sciences de l'éducation à la Sorbonne puis un passage à l'Institut d'études politiques de Paris, Héloïse Pierre commercialise des jeux éducatifs. La jeune femme, originaire de Manosque, a lancé, il y a six ans, la marque Topla. Forte du succès d'une première gamme de jeux d'apprentissage (50 000 boîtes vendues), inspirée de la méthode Freinet, mâtinée de pédagogie Montessori, elle a créé, en marge de ses coffrets de calculs et de géométrie, des méthodes d'apprentissage du français de l'anglais « en s'amusant ». Depuis l'an dernier, elle s'est emparée d'un nouveau sujet : la lutte contre les stéréotypes sexistes. À l'aide de jeux de cartes traditionnels (jeux de bataille, memory ou sept familles), illustrés de manière moderne...