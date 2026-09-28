« Leur problème, pas le mien » : Mancini s'en fiche des affaires de Manchester City
Chacun ses affaires. Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions financières sur 115 , pour des faits commis entre 2009 et 2018. Et qui était entraîneur des Skyblues entre 2009 et 2013 ? Roberto Mancini, l’actuel sélectionneur de la Nazionale.
Mancini plaide non coupable
C’est donc un sujet qui semble le concerner directement. Apparemment, non. Interrogé en conférence de presse ce lundi sur le sujet, Mancini a tout d’abord répondu : « Reconnu coupable de quoi ? » Et quand le journaliste mentionne l’une des infractions, un prétendu double contrat qu’aurait touché Mancini à l’époque, ce dernier ne semble toujours pas préoccupé par l’affaire.…
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