Leur 12 janvier 2010, leur 12 janvier 2020 : les Haïtiens témoignent

Dix ans après le séisme du 12 janvier qui a meurtri la terre haïtienne, ces quatre témoignages bouleversants montrent le terrible statu quo du pays et de l'état d'esprit de ceux qui, de l'intérieur comme de l'extérieur d'Haïti, ont vécu cette décennie muette, demeurant dans l'attente d'un futur incertain. Comme le disait l'écrivain Lyonel Trouillot, dont nous redonnons à lire deux chroniques parues en 2010 sur le site du Point puis réunies dans le livre Haïti parmi les vivants (Actes Sud-Le Point, 2010) : « Mais pour le pays, le pire est de ne pas sortir du pire. Le pire : ne pas changer ce qui mérite d'être changé, ne pas créer plus de justice, de bien-être et d'équité ; et perdre ce qui fait ses fondements humains : solidarité, principes humanistes de sa culture (tout moun se moun).? » Par leurs engagements, nos témoins, et tant d'autres, prouvent du moins que tous les principes ne sont pas enterrés sous les décombres. Frantz Duval, directeur de la rédaction du quotidien haïtien Le Nouvelliste?Mon 12 janvier 2010 est une belle journée. Jusqu'à 16 h 53, quand la chose se produit. Au début, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai aucune idée de l'ampleur de la catastrophe. Je suis au Champ-de-Mars, à l'hôtel Le Plaza, au c?ur de Port-au-Prince. En ce lieu, il n'y a pas de dégât. Quand je sors, c'est d'abord la nappe de poussière qui recouvre la place qui m'impressionne. Et les gens à genoux en train de prier. Les...