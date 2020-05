Lettre ouverte à Jean-Michel Aulas

Poète et ténor français né à Lyon, amoureux de la langue française, Ismaël Billy a eu envie d'écrire une lettre à Jean-Michel Aulas. Nous la publions ici.

"Cher Jean-Michel Aulas,Cela fait 20 ans maintenant que j'observe chaque jour vos multiples combats, votre opinia?trete? sisyphe?enne, vos incandescences ardentes...Ces dernie?res semaines, vous avez ferraille?, encaisse? les coups, de?montre? la perse?ve?rance d'un moine-soldat dans la bataille ; et pourtant, de ce tableau grec home?rique, de cette geste e?pique qui devrait e?tre porte?e, soutenue, reconnue par vos colle?gues pre?sidents de clubs comme le serait le bras tendu du sauveteur qui vient tirer de la mer le promeneur e?gare? dans la tempe?te, et bien vous n'avez rec?u que le souffle amer, l'insulte et la pa?le suspicion...Il y a la? pourtant de quoi e?tre surpris pour l'e?crivain que je suis, prompt a? reconnai?tre celui qui, porte? au cœur du feu, tient a? se battre jusqu'a? maintenir de ses bras fatigue?s les murs chancelants de la maison commune...Pourquoi diable vous cracher au visage et crier au loup ? Pourquoi ne pas reconnai?tre la de?cence de votre combat actuel, a? savoir la pre?servation indispensable de l'e?quite? sportive et le pouvoir irre?fragable a? chacun de pouvoir pre?tendre a? rester mai?tre de ses droits, de son droit dernier a? l'auto-de?termination, puisque nous en sommes la?, a? devoir convoquer des concepts puissants, de?s lors que manifestement, et dans l'ombre, certains tentent par manœuvres occultes, par fraude, de servir leurs inte?re?ts personnels, cela au de?triment e?vident de l'inte?re?t commun.Et pourtant, et pourtant il y a bien des choses a? dire en votre de?fense... Votre force de travail reconnue, que ce soit au service de l'Olympique lyonnais ou de la Ligue de football professionnel pendant bien des anne?es, et plus re?cemment au sein de la FFF. Votre mai?trise des dossiers, votre connaissance organique des e?quilibres humains et votre volonte? mine?rale de toujours porter le monde sur vos e?paules, pour soulager vos joueurs, vos collaborateurs, d'un enjeu qui peut parfois atrophier le de?sir...Alors il m'est venu une image... Celle des 100 jours. De l'i?le d'Elbe et de Golfe-Juan. De cet homme qui, envoye? aux geo?les par une troupe de soldats, en ressort libe?re? par ces me?mes hommes convaincus par une flamme dont l'e?clat est inextinguible. Il y a une dimension napole?onienne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com