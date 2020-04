Lettre du football à ses amoureux

Actuellement exilé en Biélorussie, le football a décidé de rompre le silence avec ses fans. Une prise de parole engagée où le ballon rond exprime son malaise récent sur fond d'histoire d'amour. Touchant.

Vous avez regardé toutes les rediffusions possibles des matchs de l'équipe de France jusqu'à en devenir une nouvelle fois champion du monde et à casser trois nouvelles dents au pauvre Patrick Battiston.





Vous avez revu suffisamment de matchs de votre équipe préférée pour vous rappeler que la Ligue 1, c'était peut-être mieux à l'époque où l'OM et l'OL faisaient des 5-5.





Vous avez partagé vos "onze de rêve" sur les réseaux sociaux en vous

"Pleines d'histoire, mais vides de sens. Les rues de Minsk ont de faux airs des rues de ma vie. Ici, rien n'est grave. On terrasse le Covid-19 au HVB - "hockey, vodka et sauna" - et on considère le sport comme. Chez vous, je m'appelle football. Ici, je m'appelle Norton.Norton avait autant envie de se crever le ballon que de vous écrire. Mettez-vous à ma place. J'étais tranquille, dans un pays où personne n'a envie de mettre les pieds et où on s'envoie des Neman Grodno-FC Gorodeya le week-end et il a fallu que vous veniez me faire chier. Je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes des junkies égoïstes, incapables de comprendre que j'avais besoin de souffler. Des Casanova, plus Alain que Giacomo, qui ont eu besoin que je me tire pour comprendre à quel point vous m'aimiez. Vous m'avez tellement foutu les boules que j'avais envie de vous laisser avec la LIDL Starligue de handball pour vous occuper lors de la prochaine décennie. Mais vous êtes devenu fous. Et je vous aime depuis bien trop longtemps pour ne pas vous donner quelques nouvelles.Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous trouvez ça normal de parier sur des matchs biélorusses ? Vous trouvez ça normal de manger la peau de la banane aussi, du coup, non ? Ça ne fait même pas un mois que je suis parti et regardez ce que vous avez fait de notre histoire :