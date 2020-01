Lettre de retrait américain en Irak : cinq minutes pour comprendre ce cafouillage

La situation en Irak n'avait pas besoin d'un tel imbroglio. Lundi, le commandement en chef des troupes américaines en Irak a transmis par erreur aux autorités irakiennes une lettre annonçant préparer leur retrait du territoire. Une missive qui a été démentie officiellement quelques heures plus tard. Ce cafouillage s'est ajouté à une situation déjà « explosive » après l'élimination à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe de drone de l'armée US. 1. Que dit la lettre ?Écrite au nom du général William H. Seely, issu du corps des Marines et commandant des forces américaines en Irak, la lettre dont Le Parisien reproduit ci-dessous une copie annonce effectivement aux responsables militaires irakiens que Washington est en train de « repositionner » ses troupes dans le pays en vue d'un « futur mouvement ».Cette correspondance, approximative à la fois dans le style et le vocabulaire, fait aussi référence au vote dimanche par le parlement irakien d'une résolution invitant le gouvernement à expulser les « GI's » d'Irak. « Nous respectons avec humilité la décision souveraine de la République d'Irak et demandée par le Parlement et le Premier ministre », précise le texte. La lettre du commandement américain en Irak/D.R. Le flou intervient au second paragraphe, où un retrait est clairement évoqué. « Dans le but de mener à bien cette tâche, les forces de la coalition devront prendre certaines mesures pour assurer de manière efficace la sécurité du retrait de leurs troupes d'Irak » écrit le général Seely à son interlocuteur du ministère de la Défense irakien, Abdul Amir. C'est la conclusion de la lettre qui renforce l'idée qu'un futur retrait américain de l'ancien territoire dirigé par Saddam Hussein est planifié. « Nous respectons votre décision souveraine qui ordonne notre départ », conclut le général US.