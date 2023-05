Lettre à Roberto Firmino

Roberto Firmino fera ses adieux à Anfield samedi. En huit saisons à Liverpool, où il a tout gagné, le Brésilien est devenu Bobby, un numéro 9 insaisissable, parfois plus proche du 10, voire du 8. Un joueur au flow inégalé, sur le terrain comme en dehors, qui méritait bien une lettre d'hommage.

Cher Roberto,

Tu as posé tes valises dans le Merseyside un beau jour de juin 2015. Les projecteurs braqués sur toi, déjà, à cause du prix du deal – 41 millions d’euros, tout de même. Le deuxième plus gros transfert de l’histoire du club à l’époque, derrière la queue de cheval d’Andy Carroll. Conséquent pour un joueur arrivé d’Hoffenheim sans avoir jamais goûté aux joutes européennes. Les débuts sont mitigés, Brendan Rodgers se fait d’ailleurs lourder, et après trois mois sans marquer, l’Angleterre commence à jaser. Mais le 21 novembre 2015, Liverpool t’adopte pour de bon lors d’un récital glacial à l’Etihad, ponctué d’un but et de deux passes dé. Le point de départ d’une véritable idylle avec le peuple rouge, tombé fou amoureux du joueur que tu es, brillant – pas seulement pour l’éclatante blancheur de tes dents.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com