Lettre à Eden Hazard

Eden Hazard a donc décidé de tirer sa révérence. Il est temps de dire adieu à celui qui a marqué toute une génération par son talent.

Eden,

J’ai toujours dit que tu jouais pour l’amour. Et tant pis si tu passais pour un rêveur. Et pour celui qui pense plus plaisir qu’ambition. Presque utopiste, tu me faisais oublier demain en me focalisant sur aujourd’hui. Par ta fougue et la recherche constante de prise de risque, il t’a fallu donc seize ans de carrière pour contredire Raymond Vincent. Non, l’avenir n’appartient pas toujours aux audacieux. Mais aussi aux rois de l’improvisation. Aux gens qui prennent les choses comme elles viennent. Comme toi certainement, j’ai été ce petit garçon qui ne s’avançait jamais sur ses devoirs la semaine, mais qui profitait quand même à fond du week-end. J’ai cette anecdote de Rio Mavuba dans la tête. Celle qui parlait d’un jeune Dogue de 21 ans – d’ailleurs élu pour la deuxième fois consécutive meilleur joueur de la Ligue 1, après avoir accessoirement glané le titre du meilleur espoir deux ans plus tôt – qui avait croqué Nancy d’un triplé en 30 minutes pour clôturer son aventure lilloise, toujours bourré de la veille. Désormais, j’en suis sûr, je ne peux pas croire en l’amour si je ne crois pas en la folie.…

Par Matthieu Darbas, inconsolable pour SOFOOT.com