Lettre à Diego Simeone pour son 50e anniversaire

Comme Pedro Miguel Pauleta, Penélope Cruz et Jessica Alba, Diego Simeone est né un 28 avril. Nouvelle preuve, s'il en fallait une, que l'Argentin est une personne fabuleuse. Et son 50e anniversaire est l'occasion de lui écrire pour lui avouer notre amour.

Hola,Pour commencer, je vais paraphraser l'immense Victor Hugo qui un jour a dit :Et il n'y a qu'à te voir gambader le long de la ligne de touche dans ton célèbre costume noir, les cheveux plaqués vers l'arrière (merci les implants) pour comprendre que tu es encore un jeunot. Et tant pis si 50 ans est un âge qui répugne à Yann Moix. Alors joyeux anniversaire monsieur Diego Pablo Simeone González.J'aurais pu parler de ta carrière de joueur, mais pour tout te dire, aussi belle soit-elle, cette période de ta vie ne m'intéresse pas. Ou du moins, elle ne m'intéresse plus. Car dorénavant, je te vois comme un entraîneur. Un vrai. Et non pas comme un ancien joueur qui a profité de son statut pour s'asseoir sur un banc comme a pu le faire Willy Sagnol. Toi, tu as très vite montré que tu avais l'étoffe d'un vrai coach en remportant le championnat d'ouverture d'Argentine avec Estudiantes de La Plata - 23 ans après leur dernier titre de champion, quand même - et de clôture avec River Plate. Mais surtout pour ce que tu as réussi à faire avec l'Atlético.Quand tu es arrivé sur le banc de l'Atlético en 2011 pour remplacer Gregorio Manzano dont tout le monde a oublié l'existence, lesvenaient de remporter la Ligue Europa un an plus tôt. C'est vrai. Mais ils n'avaient plus terminé sur le podium de la Liga depuis 1996 et leur titre de champion. Hasard ou non, tu étais alors un joueur de l'Atlético et tu as fait ta meilleure saison en carrière en plantant notamment douze pions. Arrivé en milieu de saison, tu as récupéré un Atlético dixième pour l'emmener à la cinquième place tout en gagnant une Ligue Europa au passage face à l'Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa. Un pseudoqui a vite compris que le plus fou d'entre vous c'est bien toi. La suite ? Sept saisons durant lesquelles tu n'as jamais fait pire que troisième du championnat. Une Liga que tu as