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Lettonie-Le parti du PM sortant forme une coalition avec l'Alliance nationale
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 10:04

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La "Liste unie", formation centriste et pro-ukrainienne du Premier ministre letton sortant Andris Kulbergs, va former un gouvernement avec le parti conservateur "Alliance nationale", arrivé quatrième aux élections législatives de début octobre, où Liste Unie était ressortie nettement en tête .

"J'ai discuté avec tous les partenaires potentiels et évalué leurs positions. Compte tenu de notre coopération de longue date et de nos positions similaires, la décision de collaborer avec l'Alliance nationale s'impose comme une évidence", déclare Andris Kulbergs dans un communiqué publié dimanche soir.

"Liste unie" a remporté 35,3% des voix, soit la plus large victoire jamais enregistrée à des élections législatives du pays depuis l'indépendance de la Lettonie en 1991.

Mais avec 41 des sièges, il lui en manquait 10 - ce qui est le total apporté par "Alliance nationale" - pour former une majorité à la Saeima, le parlement monocaméral de la Lettonie, qui compte 100 sièges.

"Liste Unie" était arrivée devant le parti populiste "Lettonie d'abord" - qui s'inspire du mouvement "Maga" du président américain Donald Trump et a recueilli 13,25% des suffrages (soit 17 sièges) - et le parti ouvertement pro-russe "Parti souverain" (11,87% des voix, 15 sièges).

Andris Kulbergs, homme d'affaires et pilote de rallye amateur de 47 ans, est arrivé au pouvoir en mai après l'effondrement de la coalition précédente , en raison de la façon dont cette dernière avait géré des incidents au cours desquels des drones militaires avaient pénétré dans l'espace aérien letton sans être détectés.

Son succès électoral a notamment été le fait, aux yeux des analystes, de la crainte des citoyens lettons par rapport à une possible agression russe.

Dimanche, l'Estonie voisine a annoncé qu'elle fermera tous ses postes-frontières avec la Russie à compter du 1er décembre, à la suite d'une tentative d'incendie d'une entreprise du secteur de la défense imputée par Tallinn à Moscou.

Tout au long de sa campagne, Andris Kulbergs avait promis de renforcer les capacités anti-drones de la Lettonie et de maintenir les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut, l'un des niveaux les plus élevés de l'Otan.

La Lettonie, qui compte 1,9 million d'habitants, longe la mer Baltique, avec au nord et au sud l'Estonie et la Lituanie, alliées de l'UE et de l'Otan, et à l'est la Russie et la Biélorussie.

(Janis Laizans, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)

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