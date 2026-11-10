Létang va contester sa suspension

Comme un air de déjà-vu. Suspendu pour six mois, dont deux avec sursis, par la commission d’appel de la FFF pour avoir vivement critiqué l’arbitrage après Lille-PSG (2-2) le 28 août dernier, Olivier Létang ne compte pas en rester là. Le président du LOSC va saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce mardi ou ce mercredi, selon les informations de L’Équipe.

Pour rappel, dans un premier temps, il n’avait écopé que d’une amende de 20 000 euros . Une décision trop clémente pour Safe, le syndicat des arbitres, et le comité exécutif de la FFF, qui avait choisi de faire appel de la décision de première instance.…

TM pour SOFOOT.com