Lesté par la politique monétaire du Japon, le yen s'enfonce

Le yen est descendu lundi à son plus bas niveau depuis vingt ans face au dollar, privé de soutien par le refus du Japon de dévier de sa politique monétaire ultra-accommodante, alors que les autres grandes banques centrales sont sur le chemin du resserrement.

Vers 19H30 GMT, la devise japonaise lâchait 0,26% face au billet vert, à 131,87 yens. Plus tôt, elle était allée jusqu'à 132,01 yens, pour la première fois depuis avril 2002.

Le yen est aussi descendu à des profondeurs plus explorées depuis plus de sept ans face à l'euro, quatorze ans face au dollar canadien et sept ans contre le franc suisse.

Lundi, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, a estimé qu'un resserrement monétaire n'était pas "approprié", faisant valoir que l'économie japonaise était encore convalescente et qu'elle ne faisait pas face aux mêmes pressions inflationnistes que ses grandes rivales.

Il s'est aussi dit favorable à un affaiblissement plus marqué du yen, espérant que "les entreprises (japonaises) qui en ont bénéficié (...) augmentent leurs investissements et les salaires", ce qui enclencherait, selon lui, un "cycle plus soutenu".

La Banque du Japon "est maintenant la dernière à faire de la résistance parmi les grandes banques centrales en matière de durcissement monétaire", a commenté Matthew Weller, de StoneX.

Même la Banque nationale suisse paraît, selon les déclarations d'un de ses membres, prête à agir si l'inflation se maintient au niveau actuel, le plus élevé depuis 14 ans.

Tant que la BoJ restera inflexible, "on pourrait voir le yen s'effriter encore", anticipe Matthew Weller, qui n'exclut pas de voir le billet vert aller jusqu'à 135 yens.

"Après une décennie de taux d'intérêt bas" au sein de tous les pays les plus avancés économiquement, l'écart de taux se creuse et le yen redevient la monnaie de prédilection pour le "carry trade", explique l'analyste.

Des cambistes empruntent ainsi des yens pour les placer dans des actifs libellés dans une autre monnaie, et profitent de la différence de taux d'intérêt ainsi que de la dépréciation continue de la devise japonaise.

Selon Marc Chandler, du courtier Bannockburn Global Forex, le "carry trade" entre yen et dollar canadien est aujourd'hui le plus populaire sur le marché.

Ailleurs sur le marché des changes, l'euro se repliait légèrement face au dollar, dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi, qui devrait laisser inchangé son taux directeur mais dont les propos seront très suivis.

