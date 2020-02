Lesotho : meurtre au sommet de l'État

C'est une affaire qui fait trembler tout un pays depuis des mois. Et elle a cours au sommet de l'État. Le lieu : le Lesotho, pays de 2,2 millions d'habitants enclavé en Afrique du Sud. Les protagonistes : le Premier ministre, Thomas Thabane, son ex-femme Lipolelo Thabane, et Maesaiah Thabane, la nouvelle épouse. Le pourquoi de l'affaire : la nouvelle épouse est soupçonnée d'avoir tué l'ancienne. Depuis ce 20 février, le Premier ministre aussi est sous le coup d'une accusation. La police du pays a annoncé sa comparution prochaine devant la justice, et son inculpation pour « meurtre et tentative de meurtre » de Lipolelo Thabane, fait savoir le numéro deux de la police du royaume, Paseka Mokete.Le Premier ministre en fuite ?Le début de l'affaire remonte à deux ans. Le 14 juin 2017, Lipolelo Thabane, 78 ans, rentre chez elle au volant de sa voiture. Elle vit à 35 kilomètres au sud de la capitale Maseru, à Ha Masana, une petite ville dans laquelle elle a refait sa vie. Depuis quelques années, Lipolelo Thabane est en instance de divorce. La procédure est houleuse. Le dialogue est difficile avec son ex-mari, Thomas Thabane, qui doit d'ailleurs prêter serment deux jours plus tard. Une cérémonie qu'elle ne verra jamais. Car ce 14 juin 2017, l'ancienne épouse du Premier ministre est assassinée. Tombée dans une embuscade, elle reçoit plusieurs balles à bout portant. Et meurt sur le bord de la route.Lire aussi Le chef de l'armée du Lesotho tué...