lesgens ou le (dé)goût des autres

Les accros d'Instagram ne cessent de mettre en scène leur vie à coups de hashtags et de selfies, lançant la tendance (ou pas). Cette semaine, « l'enfer, c'est les autres ».

Il paraît qu'Instagram crée de l'isolement et de la solitude, que l'on passe trop de temps scotché à l'écran du téléphone pour parler aux autres. Parfois, on se dit : « Oui, c'est vrai que les gens, c'est bien aussi. » Et puis on regarde ce qui se cache derrière le hashtag #lesgens. Et, là, on se rappelle. #lesgens ont des enfants. Ils aiment les sortir, montrer au monde combien ils sont mignons. Cela doit être vrai, c'est écrit sur la légende de la photo. Sauf que ces clichés déclenchent un vrai syndrome post-traumatique : on se souvient bien des enfants « mignons » au restaurant, comme celui qui a tapé sa cuillère sur la table pendant tout le repas en criant « caca ». Avant de propulser ledit caca de son assiette sur les tables alentour.

On se souvient aussi très précisément du moment où on s'est dit qu'avoir un Tamagotchi c'était, finalement, mieux qu'un rejeton. Oui, c'était quand l'un de ces enfants vous a collé son ballon boueux en pleine tête, au parc. Et que son père vous a limite engueulé parce que le parc, c'est... pour les enfants. #les gens prennent aussi beaucoup de place dans les transports en commun. Il y a la preuve en images sur Instagram. Ils n'ont pas l'air content, en plus ? Pourtant c'est bien eux qui vous obligent à traverser le wagon en crabe, rapport à la poussette taille Smart garée en diagonale.

Eux aussi qui s'assoient (les hommes surtout) les jambes écartées dans un bus bondé. Et comment oublier cette sensation poisseuse et tiède quand on met la main sur la barre pour ne pas tomber, à cause des gens rangés autour n'importe comment. Mais on s'estime chanceux : Instagram n'est pas en odorama. Pas encore. Enfin, #lesgens ont des avis sur tout. Le réchauffement climatique ou Cavani et le PSG, pour eux, c'est la même chose : l'occasion de poster une remarque sur fond pastel avec une police de caractères qui rappelle les cartes de vœux qu'on envoyait autrefois par La Poste, au lieu de s'épancher devant tout Internet. Surtout, #lesgens ont un avis sur #lesgens. Ils n'aiment pas #lesgens, et jouent les misanthropes sarcastiques à coups de citations acerbes sur la bêtise humaine. Et ils oublient qu'ils sont #lesgens d'autres gens. Bref, #lesgens, quoi.

