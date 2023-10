Les zones rurales aussi touchées par la crise du logement

Alors que le gouvernement souhaite donner plus de pouvoir aux élus locaux sur la politique du logement, les élus de campagne déplorent une situation compliquée et multiplient, pour certains, les actions pour améliorer les choses.

( AFP / MYCHELE DANIAU )

"Aujourd'hui, nous n'avons plus d'offre de logement et il y a très peu de mouvement parce qu'il n'y a plus rien de vacant", témoigne auprès de l'AFP Renaud Averly, président de la communauté de communes du pays rethélois (Ardennes), à 40 km au nord de Reims. Les zones rurales n'échappent pas à la crise du logement qui sévit dans les métropoles.

Selon l'élu DVD, qui intervenait vendredi 13 octobre au congrès d'Intercommunalités de France, alors que le gouvernement envisage de présenter au printemps un projet de loi sur la décentralisation de la politique du logement , ni les jeunes couples à la recherche d'une maison avec jardin, ni les personnes âgées qui souhaiteraient se rapprocher des bourgs et des commerces ne trouvent aujourd'hui leur bonheur.

Pour faire bouger les lignes, sa communauté de communes a mis le paquet sur le financement des travaux d'adaptation des logements au vieillissement . "On installe des douches à l'italienne, des monte-escaliers. Ca permet de maintenir les personnes âgées à domicile mais aussi d'adapter les logements du centre-bourg, donc d'attirer des personnes âgées", explique M. Averly.

Les promoteurs "pas intéressés"

A une cinquantaine de kilomètres plus au nord, Miguel Leroy, maire d'Auvillers les Forges, village de 900 habitants proche de la frontière belge, dresse un constat similaire. "On est dans un territoire très, très rural qui n'intéresse pas les promoteur s. Les organismes HLM étaient présents dans les années 80 mais ne le sont plus. Or si on ne veut pas perdre trop de population, il va falloir proposer du logement car le nombre de personnes par foyer diminue", constate-t-il amèrement.

Outre les aides à la rénovation des logements, celui qui est aussi président de la communauté de communes Ardennes Thiérache s'attaque désormais aux logements vides , d'autant que l'objectif de "zéro artificialisation nette des sols" inscrit dans la loi signe la fin du modèle d'urbanisation pavillonnaire accusé de bétonner les sols.

"On ne va plus pouvoir s'étaler indéfiniment en construisant des maisons le long des routes. Nous avons 8% de logements vacants avec des taux allant parfois jusqu'à 25% et des rues entières vides d'habitants", poursuit M. Leroy, qui a contacté tous les propriétaires "un par un" pour comprendre pourquoi leur logement restait inoccupé et savoir comment les accompagner. La moitié a fait état de problèmes de travaux à réaliser avec des restes à charge "difficiles à financer, ou à répercuter sur de futurs loyers" . Dans 16% des cas, le logement reste vide en raison de conflits entre héritiers sur fond de marché immobilier en berne.

En Centre-Bretagne, Sandra Le Nouvel, présidente DVG de la communauté de communes du Kreiz Breizh située "loin de toute influence urbaine", constate aussi "un blocage à chaque étage de la chaîne du logement" . En trois mandats de maire, elle raconte n'avoir "jamais eu de rendez-vous avec un promoteur" et n'avoir obtenu des bailleurs que "dix logements sociaux" alors que le foyer des jeunes travailleurs de Rostrenen, la commune la plus peuplée, est "plein à craquer".

Depuis deux ans, l'élue cherche à faire de son territoire un "champion des logements vacants, des passoires énergétiques et du non-recours au droit par ses habitants". "En 2020, notre politique de l'habitat c'était zéro. Pas d'agent, pas de budget, pas de document d'urbanisme", se souvient-elle. Mais "même quand on part de rien, on peut s'inventer des politiques décentralisées", poursuit l'élue, qui a commencé par aider les habitants faire valoir leurs droits. "On s'est dit que ceux qui habitent dans des passoires thermiques allaient en sortir et qu'il y aurait plus de mobilité entre les différents types de logements", assure-t-elle.

Les élus s'accordent aussi sur la nécessité d'aménager les villages pour les rendre plus attractifs aux yeux de futurs acheteurs. "Les opérations d'embellissement des centres-bourgs, notamment par la renaturation, sont un véritable levier pour l'investissement privé", assure Jérôme Baloge (PR), maire de Niort. Quant au pavillon, "on ne va pas s'en passer du jour au lendemain", reconnaît-il, mais "il prendra peut-être un étage".