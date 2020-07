Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Wolves se replacent Reuters • 20/07/2020 à 23:37









Les Wolves se replacent par Matthieu Cointe (iDalgo) Wolverhampton s'est imposé face à Crystal Palace lundi pour le compte de la 37ème journée de Premier League (2-0). Les hommes de Nuno Espirito Santo grimpent à la 6ème place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, juste devant Tottenham. Daniel Podence a ouvert le score en fin de première période alors que Jonny a doublé la mise à la suite d'un bon travail d'Adama Traoré. Les Wolves conservent un point d'avance sur les Spurs avant la dernière journée de championnat. Le 7ème du championnat pourrait obtenir son ticket pour l'Europe en cas de victoire de Chelsea en finale de la FA Cup. De son côté, Crystal Palace poursuit sa descente aux enfers et concède une 7ème défaite de rang. Les Eagles sont 14èmes.

