Les Wolves assurent à West Ham par Léo De Garrigues (iDalgo) Plus les journées passent et plus Wolverhampton peut rêver d'une qualification en coupe d'Europe. Septièmes au coup d'envoi, les Wolves se sont imposés sur la pelouse de West Ham (0-2) grâce à des réalisations tardives. A la 73e minute, Raul Jimenez a profité d'un bon centre d'Adama Traoré pour ouvrir le score de la tête. 11 minutes plus tard, Pedro Neto a inscrit le but du break d'une volée puissante. Au classement, les joueurs de Nuno sont sixièmes avec deux points de retard sur la 4e place de Chelsea. Les Hammers sont quant à eux à la 17e place.

