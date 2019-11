Les whiskys japonais à l'assaut de la France

Porté par l'attirance pour la culture japonaise, le whisky nippon séduit de plus en plus d'amateurs français. Son goût raffiné et précis offre une alternative aux tourbés écossais.

La scène se passe dans Lost in Translation, de la réalisatrice américaine Sofia Coppola. Bob Harris, acteur sur le retour, interprété par Bill Murray, tourne une publicité pour un whisky japonais. Son texte est simple : « For relaxing times, make it Suntory time » (« Pour un moment de détente, adoptez Suntory »). Mais le comédien manque d'« intensité » au goût du réalisateur nippon, qui s'énerve. Il ne s'agit pas d'un vulgaire produit, lui assène-t-il, mais d'un des meilleurs whiskys ! « C'est cher ! », conclut-il comme pour le convaincre de la noblesse du breuvage.

Le film de Sofia Coppola sort en 2003. Deux ans plus tôt, aux World Whiskies Awards, c'est un nectar nippon qui a remporté la palme convoitée du « best of the best » : le single cask (mis en bouteille à partir d'un seul fût) Yoichi 10 ans. Depuis, l'engouement pour la production japonaise, quatrième mondiale en volume, n'a pas faibli. Dans sa bible du whisky 2015, l'expert anglais Jim Murray, qui recense et note depuis 2003 ces spiritueux, a nommé le Single Malt Yamazaki Sherry Cask 2013 meilleur whisky du monde, le décrivant comme « consistant, sec, aussi rond qu'une boule de billard ».

2,15 litres par habitant et par an

Premier pays consommateur de whiskys, loin devant les États-Unis ou la Grande-Bretagne (avec 2,15 litres par habitant et par an, chiffre 2016), la France s'est elle aussi entichée durablement des flacons venus d'Extrême-Orient. Une consommation qui surfe sur la mode pour le Japon : mangas, cuisine, high-tech. « Il y a une attirance pour cette culture, un effet de mode peut-être, mais les amateurs savent que le Japon est vraiment un pays de whisky », explique Salvatore Mannino, ambassadeur de la Maison du whisky (distributeur en France des whiskys Nikka). « Tokyo compte un millier de bars à whisky, dont le plus grand aligne 3 700 références. »

