Les voyages sont de bon augure en Ligue 1
Desireless peut reprendre du service. Selon les copains d’Opta, 78% des joutes de cette troisième journée de Ligain se sont terminées par un succès des visiteurs. Sept matchs sur neuf ont mal fini pour les hôtes : en rentrant du stade, ça tire la gueule.
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