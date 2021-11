Les voitures neuves bientôt équipées d'un limiteur de vitesse

Selon la réglementation européenne adoptée la semaine dernière, tous les nouveaux véhicules seront équipés d’un système d'adaptation intelligente de la vitesse (AIV) à partir du mois de juillet prochain.

(Illustration) ( AFP / MARTIN BUREAU )

Est-ce la fin des radars ? Pour en finir avec les excès de vitesse, le Parlement européen a adopté le 17 novembre dernier un dispositif qui prévoit de rendre obligatoire un limiteur de vitesse intelligent sur les nouveaux modèles de véhicules et qui pourrait permettre de réduire le nombre de décès sur la route de 20%.

À partir du 1er juillet 2022 tous les véhicules neufs, quels que soient les modèles, devront être équipés d'un système d'adaptation intelligente de la vitesse, dit "AIV" qui permettra d’alerter le conducteur, via un signal sonore et/ou visuel qu’il dépasse la limitation. Associé à une caméra embarquée pouvant lire les panneaux et le GPS, ce dispositif sera même capable de freiner en cas de dépassement de la vitesse autorisée.

Comme avec les régulateurs de vitesse actuels, l'automobiliste pourra toutefois désactiver cet outil et forcer l'accélération si besoin. Mais par défaut, l’AIV sera toujours activé au démarrage.

"C'est l'enfer car le système est imparfait"

"Cela permettra au conducteur de ne plus avoir les yeux rivés en permanence sur son compteur, de rouler plus en sécurité et avec plus de sérénité", confie une porte-parole de Renault au Parisien . "Ce sera notamment très utile pour les conducteurs qui font beaucoup de route et n’auront ainsi plus à se soucier de savoir s’ils ont dépassé la vitesse limite", assure-t-elle.

"Un peu comme l’allumage automatique des phares quand on pénètre dans un tunnel, ces systèmes intelligents sont autant de fonctionnalités qui allègent les obligations du conducteur" , renchérit Laure de Servigny, porte-parole de la Plateforme automobile, qui représente l’ensemble de la filière française.

L'association 40 millions d'automobilistes n'est pas convaincue. "Sur le papier, c’est génial car cela signifie la fin des petits excès de vitesse involontaires", admet le délégué général de l’association Pierre Chasseray. "Mais dans les faits, moi qui l’ai testé, c’est l’enfer car le système est imparfait : les panneaux de signalisation ne sont pas toujours en adéquation avec la réelle vitesse limite et les GPS pas toujours informés des changements de limitation décidés par les gestionnaires des routes, déplore-t-il.

Par ailleurs, le fait que l'automobiliste puisse toujours garder la main sur ce dispositif "n’empêchera donc pas l’automobiliste qui a décidé de pourfendre les règles de le faire", avance-t-il.