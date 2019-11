Les vodkas françaises ont le vent en poupe

Sans saveur, sans odeur la vodka ? Pas pour les Français qui se lancent dans l'aventure et produisent des alcools à partir de blé, de pomme de terre ou encore de raisin.

La vodka a beau être le spiritueux le plus consommé dans le monde, les Français ne la portent guère dans leur cœur. Largement écrasée par le whisky, elle est également doublée par les rhums dans les cocktails. Et peine à sortir du registre des fêtes estudiantines. « Ce n'est pas un produit que j'affectionne, tranche Simon Chollet, à la tête du bar à cocktails bordelais Symbiose. Elle est peu demandée à l'état pur et, du fait de sa neutralité de goût, ce sont les autres ingrédients qui ressortent quand on l'utilise en mixologie. »

« La différence se fait surtout sur la texture. Je préfère ainsi utiliser la vodka de raisin, car son distillat apporte du gras. » Simon Chollet

Pas de quoi donner envie, donc, de se lancer dans l'aventure. Ce serait compter sans l'inventivité française quand il s'agit d'alcool. Car la vodka a un atout énorme : on peut la créer à partir de n'importe quel produit agricole. Pomme de terre, blé, seigle, betterave ou fruits, tout est possible tant que son goût final reste relativement neutre. « La différence se fait surtout sur la texture, remarque le propriétaire de Symbiose. Je préfère ainsi utiliser la vodka de raisin, car son distillat apporte du gras. »

Les avantages

Pour les distillateurs, la vodka a encore un autre avantage. « Si on veut produire des spiritueux et avoir un retour de cash rapide, le mieux, c'est un alcool qui ne demande aucun vieillissement... En d'autres termes : de la vodka, note Nicolas Le Brun, programmateur du salon de spiritueux Whisky Live. Elle rassure les financiers et permet de lancer d'autres alcools. » Par nature moins aromatique que les autres spiritueux, la vodka reste délicate, voire impossible à apprécier pour ses qualités intrinsèques par le commun des mortels.

