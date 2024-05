Les violents orages s'atténuent, levées des vigilances orange "orages" et "pluie-inondation"

De violents orages accompagnés de grêlons et de fortes pluies ont frappé l'Ile-de-France mercredi soir, notamment la Seine-Saint-Denis, ainsi que le département de l'Oise plus au nord ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les violents orages accompagnés de grêlons et de fortes pluies qui ont frappé l'Ile-de-France mercredi soir se sont atténués au cours de la nuit, a-t-on appris auprès de Météo-France, qui a levé la vigilance orange "orages" et "pluie-inondation" dans tous les départements concernés.

"Les orages se sont évacués en Manche, vers l'Angleterre. Quelques pluies désormais plus faibles subsistent encore un peu sur les départements bordant la Manche, mais ne justifiant plus de vigilance orange", a indiqué l'agence météorologique dans son dernier bulletin publié jeudi à 03H18.

Le Calvados reste néanmoins en vigilance orange "crues" en raison d'importantes montées des eaux attendues sur le bassin de la Touques.

Selon le site Flightradar, une dizaine d'avions qui devaient atterrir à l'aéroport de Roissy ont été déroutés. Des vols à destination d'Orly ont également été redirigés vers d'autres aéroports.

Le tableau de bord de l'organisme Eurocontrol a indiqué que les deux aéroports parisiens étaient fermés aux arrivées à 22H52. Des images d'inondations du terminal 2 de l'aéroport de Roissy circulent par ailleurs sur X.

Il est tombé localement "entre 20H00 et 22H00 l'équivalent de deux semaines de pluie d'un mois de mai au nord et à l'est de Paris", d'après la Chaîne Météo.

Les pluies vont se poursuivre jusqu'en seconde partie de nuit, venant également concerner l'est de la Normandie.