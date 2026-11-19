Devanture de magasin à Paris, le 7 novembre 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Des dégâts équivalents à ceux des gilets jaunes, en deux jours à peine : le coût des violences urbaines qui ont eu lieu en France les 17 et 18 octobre derniers en marge des manifestations contre la vie chère devrait atteindre 207 millions d'euros, selon la fédération professionnelle France Assureurs.

Cette somme "est particulièrement élevée au regard de la brièveté des événements", a déclaré jeudi la présidente de la structure, Florence Lustman, citée dans un communiqué. Sur ces deux journées, la fédération dénombre 5.280 sinistres liés aux violences à travers la France.

Le montant est "du même ordre de grandeur que celui des émeutes de 2005 ou du mouvement des Gilets jaunes de 2018-2019, qui s'étaient étendus sur plusieurs semaines ou plusieurs mois", ajoute France Assureurs à titre de comparaison.

Dans le détail, 95 % du coût total des dégâts concerne des biens professionnels, soit environ 198 millions d'euros, tandis que les dommages liés aux biens des particuliers s'élèvent à 3,5 millions d'euros. Le coût des dégâts en automobile pourrait quant à lui atteindre 6 millions d'euros, toujours selon France Assureurs.

La fédération précise cependant que "ces premières estimations pourront évoluer à mesure que les dossiers seront instruits et que les expertises permettront d’affiner l’évaluation des dommages".

Le chiffrage du coût des violences urbaines par les assureurs n'est pas un exercice facile, d'autant que ces derniers ont étendu à 30 jours, contre 5 habituellement, le délai de déclaration des sinistres.

Plusieurs montants avaient circulé ces dernières semaines, dépassant pour certains le milliard d'euros. Cet ordre de grandeur paraissait "très élevé", tempérait samedi dernier le patron du groupe Covéa (marques GMF, MMA et Maaf), Thierry Derez, au micro de France Inter.

Le montant donné par France Assureurs jeudi est inférieur à celui des incendies de cet été en France (563 millions d'euros) qui n'étaient "pas de nature à fragiliser le secteur de l’assurance français", indiquait début novembre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Chiffrage difficile

Le coût des violences urbaines de juin 2023 qui ont suivi la mort du jeune Nahel Merzouk, tué par un policier à Nanterre, près de Paris, était près de quatre fois supérieur pour la profession, car proche des 800 millions d'euros.

La charge de sinistres brute totale était de 136 milliards d'euros en 2025 pour les assureurs non-vie, selon l'ACPR, adossé à la Banque de France.

Les mobilisations contre la vie chère, qui agrègent d'autres revendications comme des moyens supplémentaires pour l'enseignement, rassemblent depuis le 17 octobre des centaines de milliers de personnes à travers la France.

Le gouvernement avance par ailleurs sur un dispositif de garantie assurantielle contre les émeutes, prévue pour encadrer l'indemnisation des collectivités et des commerçants touchés par des dégradations lors de manifestations.

Prévue dans le projet de loi de finances 2026, adopté avec retard en février, cette couverture automatique "contre les effets des émeutes survenues en France" sera présente dans l'ensemble des contrats couvrant les dommages, comme l'assurance multirisques habitation des particuliers ou celle couvrant les pertes d'exploitation souscrite par les entreprises.

Le dispositif s'appuie sur un fonds géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR), le réassureur public déjà en charge du fonds "Catnat", qui participe aux côtés des assureurs aux indemnisations des sinistres causés par des catastrophes naturelles.

Il est abondé directement par les assureurs, via un mécanisme de réassurance et une "contribution de solidarité" de 0,8 % des cotisations d'assurance dommages de leurs assurés, tel qu'est rédigé le présent arrêté en cours d'examen au Conseil d'Etat, indiquait fin octobre le ministère de l’Économie.

Mais ce système basé sur le principe de solidarité est accusé par ses détracteurs de s'apparenter à une taxe.