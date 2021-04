Les villes moyennes demandent de la cohérence à l'Etat pour les soutenir

Un collectif de villes moyennes a demandé mercredi à l'Etat de la cohérence dans ses différents programmes de soutien comme "Action coeur de ville" ou "Territoires d'industrie" et appelé les régions à aider l'exécutif à "structurer" ses efforts.

"Il y a autant de politiques vers les territoires qu'il y a de ministères ou d'administrations", a regretté lors d'une conférence de presse Jean-Christophe Fromantin, le maire (DVD) de Neuilly-sur-Seine, au nom du collectif "Villes moyennes" qui regroupe près de 200 élus.

"On ne peut pas construire des politiques publiques convergentes dans les territoires si on a des périmètres hétéroclites, incohérents et désordonnés", a-t-il ajouté, rappelant l'existence de différents programmes gouvernementaux comme "Action coeur de ville", "Petites villes de demain", "Territoires d'industrie" ou encore "Campus connectés".

"Il y a un éparpillement qui est hétérogène", a déploré M. Fromantin, en présence des présidents de régions Xavier Bertrand (Hauts-de-France) et Hervé Morin (Normandie), ainsi que Carole Delga (Occitanie) qui a plaidé dans un message pré-enregistré pour du "sur-mesure" afin de soutenir les territoires.

Pour le maire de Neuilly, les régions ont un rôle à jouer dans la coordination des différents plans: "Il faut qu'elles portent auprès de l'Etat cette urgence d'une convergence de l'offre politique régionale et des politiques de l'Etat" pour les villes moyennes.

Moins de deux mois avant les élections régionales prévues fin juin, le collectif a également appelé les régions à "amener dans les villes moyennes de demain la qualité de service des grandes villes d'aujourd'hui".

M. Bertrand, qui s'est lancé à la fois dans la course à la réélection dans les Hauts-de-France et à l'Elysée, a souligné le besoin de "travailler avec tout le monde".

"La France a besoin d'une autre forme de coopération Etat-élus (...), sachant que l'Etat central doit lui être irréprochable sur tout ce qui est régalien", a-t-il expliqué.

En fin d'après-midi, l'association Villes de France, qui regroupe des localités de 10.000 à 100.000 habitants, s'est "désolidarisée" de l'appel de M. Fromantin, rejetant ses critiques contre "Action coeur de ville".

"Ce programme qui concerne 234 villes a largement bénéficié au renforcement de l'attractivité des villes moyennes", a-t-elle souligné dans un communiqué.