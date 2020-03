Les Verts, logiquement battu par l'Olympique Lyonnais, à terre... et en route pour la Ligue 2 ?

Logiquement battu par l'Olympique Lyonnais et archi-dominé au cours d'une première période où il n'a pas vu le jour, Saint-Étienne ne peut s'en prendre qu'à lui-même au vu de sa prestation cauchemardesque avant la pause. Attention : à force d'enchaîner ce genre de performances et de ne montrer que trop rarement son visage de deuxième mi-temps, la Ligue 2 s'approche...

undefined

Tout n'est pas à jeter, mais...

C'est peu dire que tout le monde s'y attendait. Lorsque Moussa Dembélé a envoyé son coup de casque - ou d'épaule, plutôt - dans les filets de Jessy Moulin sur un coup franc de Terrier un peu avant la demi-heure de jeu, personne n'a pu crier au scandale. Aucun supporter stéphanois n'a eu à trouver d'excuse, parce qu'aucune équipe verte n'était alors encore rentrée sur le terrain. En chiffres, le vide de l'ASSE s'exprimait encore mieux à la mi-temps : la possession de balle de l'Olympique Lyonnais atteignait plus de 78% (un record en France, cette saison), avait frappé huit fois (contre un tir cadré adverse) tout en obtenant quatre corners (contre un seul) et avait réalisé près de quatre fois plus de passes que l'ennemi (403, contre 112). 1-0 à la pause dans ce contexte relève du moindre mal, non ?Pour éviter de perdre une neuvième fois en onze journées de Ligue 1 (pour un seul succès) et gagner enfin sur le terrain des Gones (ce qui n'est plus arrivé depuis cinq confrontations), la stratégie de Claude Puel s'est longtemps tenue au néant suivant : un bloc bas loin de dégager de la sérénité, une projection vers l'avant quasiment inexistante et des contre-attaques mal menées. Jusqu'à la pause, les visiteurs honnis du Groupama Stadium n'avaient donc absolument aucune chance d'obtenir un résultat. Rentrer aux vestiaires en étant menés sur la plus petit des marges ressemblait d'ailleurs à un petit exploit.Heureusement, le second acte ne s'est pas calqué sur le premier. Plus motivé, plus investi et plus offensif, mieux tactiquement, mieux en place et mieux dans leurs baskets à crampons, Saint-Étienne a enfin réussi à mettre un pied devant l'autre. Ayant décidé de troquer son 4-4-2 pour un 4-5-1, Puel a observé son équipe se battre en donnant du boulot à Anthony Lopes avant que Fernando Marçal ou Marcelo ne réalisent des sauvetages décisifs. Et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com