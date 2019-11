So Foot • 28/11/2019 à 21:08

Les Verts disent aurevoir à la Ligue Europa

Entreprenants et dominateurs tout au long de la rencontre, les Verts n'ont pas réussi à venir à bout de La Gantoise malgré plus d'un quart d'heure à onze contre dix. Après ce match nul (0-0), l'AS Saint-Étienne est officiellement éliminée de la Ligue Europa.

Saint-Étienne 0-0 La Gantoise

Diony et Denis manquent de chance

Feu les Verts

Invaincu depuis son arrivée sur le banc des Verts le 4 octobre dernier, Claude Puel savait que les trois points étaient impératifs pour s'offrir une finale lors de la 6et dernière journée contre Wolfsbourg le 12 décembre prochain. Mais ce jeudi soir, malgré une nette domination et une flopée d'occasions, l'AS Saint-Étienne n'a pas réussi à vaincre le leader de ce groupe I. Et vu que dans le même temps Wolfsbourg a vaincu les Ukrainiens d'Oleksandriia (0-1), les Stéphanois disent aurevoir à la Ligue Europa.Pourtant, les Verts ont mis les ingrédients nécessaires pour se donner une dernière chance de continuer leur parcours dans la compétition. Bien décidés à mettre le feu dès l'entame, ils tentent de vite soumettre leurs amis flamands mais Loïs Diony manque le cadre à la suite d'un geste acrobatique improbable de Loïc Perrin. En face, La Gantoise ne parvient pas à mettre du rythme et Sven Kums a toutes les peines du monde à trouver Jonathan David entre les lignes. A la demi-heure, Denis Bouanga vient matraquer la barre de Thomas Kaminski. Hyperactif, l'ancien nîmois continue de provoquer la défense adverse mais sa tentative du gauche fuit largement le cadre. Avant la pause, Elisha Owusu s'essuie les crampons sur le jeune Wesley Fofana mais le natif de Montreuil n'écope bizarrement que d'un carton jaune.Au retour des vestiaires, Bouanga manque encore de peu le cadre à la suite d'une reprise de l'extérieur du pied absolument somptueuse. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com