Les Versets zlataniques

Alors que la Suède s'apprête à se qualifier tranquillement pour l'Euro, après avoir atteint les quarts de finale de la dernière Coupe du monde, Zlatan Ibrahimovi? s'enfonce tristement dans son personnage de bad boy égocentrique. Au grand plaisir de ceux qui continuent à applaudir une caricature.

Le journal de Zlatan

"Retournez regarder du baseball"

Voilà ce que déclarait Zlatan Ibrahimovi? en conférence de presse avant l'Euro 2016 : "" Comme d'habitude, on a retenu la, on a bien rigolé et on s'est dit qu'il était quand même fort,. Et puis la Suède s'est fait sortir au premier tour d'un championnat d'Europe à 24 où il fallait pourtant le vouloir. Zlatan ayant mis fin à sa carrière internationale sans avoir jamais réussi à faire passer un tour à sa sélection, cette dernière est allée sans lui au Mondial 2018, a terminé en tête d'un groupe où évoluait aussi l'Allemagne, et s'est arrêtée en quarts de finale, pendant que la France, ce pays "", allait décrocher sa deuxième étoile.Le seul rôle du géant suédois dans cette Coupe du monde russe aura été joué sur une petite scène du hall de l'hôtel Marriott Novy Arbat, à Moscou, le jour du match d'ouverture. Invité par le sponsor Visa, il déclarait qu'"", ses anciens coéquipiers de sélection "" Un bon (et triste) résumé de ce qu'est devenu Zlatan Ibrahimovi? depuis quelques années.Bien sûr, la vieillesse est un naufrage, et personne n'oserait reprocher à un joueur son déclin. Bien sûr, on ne peut blâmer Zlatan pour être né dans un pays qui ne produit pas treize champions à la douzaine. En revanche, ce qu'on peut remettre en cause, ce sont ses choix. Et ses paroles. Après l'élimination de son LA Galaxy par les nouveaux venus du Los Angeles FC il y a quelques semaines, l'attaquant a lâché ceci