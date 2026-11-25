Les ventes semestrielles de LDC augmentent malgré des volumes en baisse sur la volaille

Un camion transportant des dindes arrive à l'abattoir de Blancafort, propriété du groupe LDC, le 2 mars 2021. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Canicules et grippe aviaire ont pesé sur les volumes mais pas sur le chiffre d'affaires semestriel du leader français de la volaille et du traiteur LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Loué, Marie, Pierre Martinet), qui a augmenté de 8,4 % à 3,74 milliards d'euros.

Le bénéfice net, en revanche, a reculé de 5,3 % à 129,6 millions d'euros, notamment en raison d'une hausse des impôts mais aussi d'un incendie sur un de ses sites en Hongrie qui a entraîné un impact de 34,1 millions d'euros tandis que les discussions avec les assurances se poursuivent.

L'engouement croissant des Européens pour le poulet, protéine animale "la plus accessible", continue de soutenir la confiance de LDC, même à quelques jours des négociations commerciales avec la grande distribution, a expliqué mercredi à des journalistes son président du directoire et directeur général Philippe Gélin.

Le groupe compte demander à cette occasion des hausses de prix de 9 à 12 % sur les produits volaille et de 6 à 13 % sur les produits traiteur, notamment en raison des hausses des matières premières agricoles - les céréales pour nourrir les animaux ont augmenté - et dans une moindre mesure (+3 à 4 %) de la "matière première industrielle" - les emballages, les carburants, l'énergie et la masse salariale.

Au cours du premier semestre de son exercice décalé (mars-août 2026), ce sont notamment les hausses de prix négociées l'an dernier, surtout sur les produits à forte valeur ajoutée (label, bio...), qui ont permis au groupe de faire progresser son chiffre d'affaires sur sa principale activité: la volaille.

Les ventes de volaille sont en hausse de 4 % à 2,08 milliards d'euros alors que les volumes ont pâti (-1,5 %) de pertes d'animaux liées à la canicule (3.000 tonnes) mais aussi à la grippe aviaire.

Les produits crus ou traiteurs demandant l'utilisation du four ont aussi souffert des fortes chaleurs quand d'autres, comme les salades, en ont profité.

Le groupe souhaite profiter des prochains mois pour soutenir ses éleveurs qui ne sont pas équipés de brumisateurs ou de ventilateurs à hauteur de 20 % de leurs investissements.

A l'international et surtout en Europe où le groupe mène tambour battant des acquisitions pour atteindre 10 milliards d'euros de chiffres d'affaires au total à horizon 2030-2031, les volumes et les ventes sont en progression, à 707 millions d'euros et ce, malgré un "excès d'offre" de poulet.

En effet, après avoir été touchée de plein fouet par la grippe aviaire l'an dernier, la Pologne, premier producteur européen, a rebondi en augmentant sa production.

Le groupe a par ailleurs signé cette semaine un accord de négociations exclusives avec le hongrois Bonafarm pour la création d'une coentreprise autour d'un abattoir en cours d'achèvement pour compenser l'incendie sur le site hongrois.