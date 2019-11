Les ventes s'effondrent : le costume au placard !

Le costard n'a franchement plus la cote ! Le marché des ensembles veste-pantalon de même étoffe et même couleur s'est, en effet, considérablement rétréci, chutant de près de 60 % en moins d'une décennie. Selon les dernières données de l'institut Kantar, il se vend désormais dans notre pays 1,36 million de costumes par an contre 3,3 millions en 2011.« Ce reflux est assez spectaculaire. C'est plus qu'un effet de mode, c'est presque un phénomène de société », observe Frédéric Valette, responsable du secteur mode et distribution chez Kantar. Parallèlement, le nombre de cravates achetées chaque année a, sans surprise, suivi le même rythme, dégringolant de 3 millions en 2012 à 1,42 aujourd'hui. La proportion des hommes investissant au moins une fois par an dans cette bande de tissu est de 2,5 % contre 6,6 % il y a 7 ans.Le Friday wear, c'est tous les joursS'il continue d'habiller ces messieurs lors des mariages (en baisse) et des enterrements, le costume, autrefois uniforme inconditionnel des cols blancs, a perdu de sa superbe au travail, surtout chez les jeunes, les fameux « millenials ». « C'est, dans une société de confort, de cocooning et de bien-être, l'avènement d'une génération entière qui s'habille sportswear, apporte sa petite touche et revisite le costume à sa manière. Elle peut, par exemple, porter une veste de smoking avec un jean et des sneakers. C'est un moyen de se démarquer, avec une certaine élégance », souligne Patrice Naparstek, président de la commission économie métier à la Fédération nationale de l'habillement. Maintenant, le « Friday wear », mouvement apparu au début des années 2000 consistant à « se fringuer » de manière décontractée chaque vendredi au bureau, c'est tous les jours ! Le culte des apparences, qui faisait du costard un attribut de pouvoir et de réussite, n'est plus dans le coup. « L'habit ne fait pas le moine, on peut être ...